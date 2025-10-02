İSTANBUL 22°C / 17°C
2 Ekim 2025 Perşembe
  • Kopenhag'da barış zirvesi... Aliyev ve Paşinyan mutabık kaldı
Dünya

Kopenhag'da barış zirvesi... Aliyev ve Paşinyan mutabık kaldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kopenhag'da görüştü. AGİT Minsk Grubu'nun feshine ilişkin oy birliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşılayan ve güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayan Aliyev ve Paşinyan, temasları devam ettirme konusunda mutabık kaldı.

2 Ekim 2025 Perşembe 11:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Danimarka'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Paşinyan, başkent Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 7. Zirvesi kapsamında görüştü.

Açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle başkent Washington'da düzenlenen zirvede varılan mutabakatların önemini vurgulayan Aliyev ve Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın daha da güçlendirilmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını bir kez daha teyit etti.

Bölgesel ulaşım hatlarının faydalarına dikkati çeken liderler, Azerbaycan arazisinde devam eden altyapı projelerinin ilerleyişi, Ermenistan arazisinden geçecek TRIPP (Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası) projesi ve Washington Bildirisi'nin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulundu.

AGİT Minsk Grubu'nun feshine ilişkin oy birliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşılayan ve güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayan Aliyev ve Paşinyan, temasları devam ettirme konusunda mutabık kaldı.

