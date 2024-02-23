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Dünya

Köprü ortadan ikiye yarıldı... Çin'de ölümcül gemi kazası!

Çin'in Guangdong Eyaleti'nin merkezi Guangzhou'da yetkililer kargo gemisinin köprüye çarparak araçları suya sürüklemesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Çin Devlet medyası 'CGTN' in yaptığı açıklamada, bir otobüs ve diğer dört aracın köprüden düşmesi sonucu biri gemi mürettebatından olmak üzere 5 kişinin ölümüne neden olduğu ve kayıp üç kişiden hiçbir haber alınamadığını söyledi.

Ajanslar23 Şubat 2024 Cuma 06:02 - Güncelleme:
Köprü ortadan ikiye yarıldı... Çin'de ölümcül gemi kazası!
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Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan boş bir konteyner gemisinin Lixinsha Köprüsü'ne çarpmasıyla meydana gelen kazanın bilançosu arttı. Çin devlet medyası kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini aktardı.

Ölenlerin kazada bir kısmı yıkılan köprüden düşen otobüs şoförü, motosiklet sürücüsü ve bir minibüsteki 3 kişi olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Konteyner gemisinin yerel saatle 05.30 sıralarında Lixinsha Köprüsü'ne çarpması sonucu köprünün bir kısmı yıkılırken, 2 aracın suya, 3 aracın gemiye düştüğü belirtilmişti.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 mürettebatın yaralandığı, 3 kişinin kayıp durumda olduğu duyurulmuştu.

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