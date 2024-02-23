Köprü ortadan ikiye yarıldı... Çin'de ölümcül gemi kazası!

Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan boş bir konteyner gemisinin Lixinsha Köprüsü'ne çarpmasıyla meydana gelen kazanın bilançosu arttı. Çin devlet medyası kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini aktardı.

Ölenlerin kazada bir kısmı yıkılan köprüden düşen otobüs şoförü, motosiklet sürücüsü ve bir minibüsteki 3 kişi olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Konteyner gemisinin yerel saatle 05.30 sıralarında Lixinsha Köprüsü'ne çarpması sonucu köprünün bir kısmı yıkılırken, 2 aracın suya, 3 aracın gemiye düştüğü belirtilmişti.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 mürettebatın yaralandığı, 3 kişinin kayıp durumda olduğu duyurulmuştu.