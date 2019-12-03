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Kore Başkonsolosu Jang: Türk askeri Kore'nin barışı için herkesten daha cesurca savaştı

Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, 'Türk askeri, Kore'nin barışı için herkesten daha cesurca savaşmış, asil hayatlarını bizler için feda etmiştir. Türk askerinin fedakarlığı sayesinde Kore'nin özgürlüğü ve demokrasisi korundu.' dedi.

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Başkonsolosluk tarafından Başiskele'deki bir otelde düzenlenen "Kocaeli ve Sakarya Kore Gazilerine Teşekkür Etkinliği"ne 37 gazi ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Jang, Türk ordusunun Kore Savaşı'nın başlamasından 4 gün sonra 29 Haziran 1950'de Birleşmiş Milletler (BM) dahilinde savaşa katılma kararı aldığını söyledi.

Uzak ve yabancı bir diyar olan Kore'ye giden Türk ordusunun BM güçleriyle batı cephesindeki muharebelerinde büyüleyici bir mücadele gösterdiğini dile getiren Jang, "Türkiye savaşa birlik gönderen 16 BM ülkesi arasında 966 şehit, bin 155 yaralı vererek Amerika'dan sonra bizim için en çok kayıp veren ülke oldu. Türk askeri, Kore'nin barışı için herkesten daha cesurca savaşmış, asil hayatlarını bizler için feda etmiştir. Türk askerinin fedakarlığı sayesinde Kore'nin özgürlüğü ve demokrasisi korundu. Bu fedakarlık Kore'nin hızla dünyanın güçlü ekonomileri arasına girmesinde ön ayak oldu." diye konuştu.

- "İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TARİHİ DOSTLUK DEVAM EDECEK"
 

Jang, bugün iki ülke arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha iyi olduğuna işaret ederek, 2018 yılı itibarıyla ticaret hacminin yaklaşık 7,2 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Türkiye'yi ziyaret eden Korelilerin sayısının geçen yıl 160 bin olduğunu aktaran Jang, bu sayının bu yıl yüzde 25 artışla 200 bini geçeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Jang, bugünkü etkinliğin, ülkeler arası dostane ilişkiler temelinde gelecekteki iş birliklerini güçlendirme anlamında büyük katkı sağlayacağını belirterek, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun devam edeceğini söyledi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da iki ülke arasındaki dostluğun devam ettiğini, Kocaeli'de yaşamını sürdüren 43 Kore gazisi bulunduğunu ve gazilerin Kore'deki mücadelesinin, herkesi gururlandırdığını ifade etti.

Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesinden yetkililer de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesine 1 televizyon ve 3 akülü tekerlekli sandalye, Sakarya Şubesine de 2 akülü tekerlekli sandalye bağışlandı.

Katılımcılar daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

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