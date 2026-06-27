İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kore hava sahası yakınında hareketlilik: Askeri jetler havalandı
Dünya

Kore hava sahası yakınında hareketlilik: Askeri jetler havalandı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Çin ve Rusya'ya ait yaklaşık 10 askeri uçağın, ülkenin doğu ve güney sularındaki Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) kısa süreliğine girdiğini açıkladı. Gelişmeler üzerine Güney Kore, tedbir amacıyla bölgeye askeri jetlerini sevk etti.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
Kore hava sahası yakınında hareketlilik: Askeri jetler havalandı
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, KADIZ'da meydana gelen gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Çin ve Rusya'ya ait yaklaşık 10 askeri uçağın kısa süreliğine, ülkenin doğu ve güney sularındaki KADIZ'a girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Savaş uçaklarının, Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden bölgeden uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, askeri jetlerin tedbir amacıyla sevk edildiği aktarıldı.

- HAVA SAVUNMA TANIMLAMA BÖLGESİ

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

  • GüneyKore
  • Genelkurmay
  • KoreHavaSavunma

ÖNERİLEN VİDEO

Depremde hasar alan bina yerle bir oldu! Yarım ton dinamitle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.