Kore Savaşı'nda ölen 25 Çinlinin kalıntıları iade edilecek

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, naaş kalıntılarının iadesi için gelecek hafta Incheon Uluslararası Havalimanında tören düzenleneceğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Çin ile dostluk işbirliği kapsamında Güney Kore'de naaşlarına ulaşılan Çin askerlerinin kalıntılarının iadesine devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Buna göre, gelecek hafta 25 Çinli askerin naaş kalıntılarının ülkelerine gönderilmesiyle 10'uncu iade işlemi de gerçekleşecek.

Güney Kore, 2014'te imzalanan iade projesi kapsamında, şimdiye kadar 913 Çinli askerin naaş kalıntılarını iade etti.