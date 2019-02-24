Körfez medyası Kaşıkçı cinayetini gündemde tutan, Kaşıkçı'nın editörü Karen Attiah’ı hedef tahtasına oturttu

Suudi Arabistan merkezli yayın yapan El Arabiya, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Washington Post gazetesindeki editörü Karen Attiah’ı hedef tahtasına oturttu.

Washington Post gazetesinde hakkında yüzlerce haber yapılan, cinayetin nasıl işlendiğinin ve arkasında kimin olduğunun net olarak işaret edildiği Cemal Kaşıkçı cinayetini gündemden düşürmeyen Karen Attiah’ın kararlı duruşu, hiçbir ahlakî ve insanî değer tanımayan Suudi Arabistan basınınca hedef gösterildi.

Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmayan Karen Attiah’ın hayatını mercek altına alan tetikçi kanal El Arabiya, “Karen Attiah’ın Katar tarafından fonlanan araştırma bursunun hikâyesi” başlıklı bir makale yayımladı.

Karen Attiah’ın doğumundan başlayarak bütün hayatını mercek altına alan El Arabiya, söz konusu makalede, Attiah’ın Katar’la derin bağları olduğu ve Katar medyasına çalıştığına ilişkin temelsiz iddialar ortaya attı.

Hakkında yazılan makaleye resmi sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Karen Attiah, “Hayatımda hiçbir zaman El Cezire'de hiçbir zaman görevli olarak çalışmadım. Aldığım burs, lisans öğrencilerinin araştırma programı için veriliyordu. Ve bu da Katar tarafından değil, Northwestern Üniversitesi tarafından sağlanıyordu. Fulbright, Katar'ın değil, ABD'nin desteklediği bir programdır.” yanıtını verdi.

برغم "التصحيحات" لايزال مقال (العربية) هذا ضرباً من الهراء:



-لم أكن في حياتي موظفة في الجزيرة الإنجليزية.

-منحتي كانت مدعومة من برنامج البحث لطلاب البكالوريس في (جامعة نورث ويسترن)، وليست من قطر.

-برنامج (فول برايت) كان مدعوماً من الحكومة الأمريكية وليس قطر



هاهاها https://t.co/czfj7LdblZ — Karen Attiah (@KarenAttiah) February 23, 2019

El Cezire İngilizce için yaptığı tek şeyin, ABD’nin Fulbright programı kapsamında verdiği desteğin kesilmemesi için yazdığı bir yazı olduğunu ve bundan dolayı da bir dolar dahi almadığını belirten Karen Attiah, “Hayatımın hiçbir döneminde bir gazeteci olarak kesinlikle El Cezire için çalışmadım.” dedi.

ماعمري في حياتي عملت كمحررة للجزيرة في أي مرحلة أبداً على الإطلاق. لول pic.twitter.com/LP0TbMbHnV — Karen Attiah (@KarenAttiah) February 23, 2019

El Arabiya’da yayımlanan yazının kesinlikle hiçbir hakikati göstermediğini ve Northwestern Üniversitesi’nin internet sitesinde “Suudi Arabistan hükûmetinden aldığı 14,4 milyon dolarlık desteğe” ilişkin bir ifade bulunduğunu ve El Arabiya’nın bunu yayımlayacak cesareti olmadığını söyleyen Karen Attiah, “Tüm bunların hepsi, Cemal Kaşıkçı cinayetinde bakışların başka yöne çevrilmesi için ortaya konan komik şeylerden başka bir şey değildir. Merhabalar El Arabiya! Patronlarınıza Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sorun.” ifadelerini kullandı.

“KAŞIKÇI CİNAYETİNİ GÜNDEMDE TUTTUĞU İÇİN ÇAMUR ATILIYOR”

Konuyu sosyal medya hesabından gündeme getiren Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, El Arabiya adlı tetikçi kanalın Karen Attiah’ı hedef gösterirken kendince en can alıcı yerden vurduğunu ve “Bütün gücümü Kaşıkçı cinayetine veren Attiah, Katar’ın siyasî çıkarları için çalışıyor” şeklinde çamur attığını belirterek, Karen Attiah’ın bu iddialara yönelik yanıtını takipçileriyle paylaştı:

11-şöyle devam ediyor; ‘Çok açık ki bütün bu yaptıklarınız gözleri Kaşıkçı cinayetinden çevirmek için komik uğraşılar. @AlArabiya El Arabiya merhaba! Birşeyler öğrenmek istiyorsan ustalarına sor sana Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu söylesinler’ — mutanoğlu (@metinmutanoglu) February 23, 2019

“Çok açık ki bütün bu yaptıklarınız, gözleri Kaşıkçı cinayetinden çevirmek için komik uğraşılar. Merhaba El Arabiya! Bir şeyler öğrenmek istiyorsan ustalarına sor, sana Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu söylesinler.”