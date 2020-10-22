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Dünya

Körfez medyasının iddialarına cevap! Katar, Filistin konusundaki tavrını ortaya koydu

Katar hükümeti, gayrimeşru Yahudi yerleşiminin barışın önündeki en büyük engellerden olduğunu açıkladı. Son günlerde Körfez ülkelerine bağlı medyada Katar'ın da İsrail ile normalleşme sürecinde olduğu haberleri yer alıyordu. Katar'dan yapılan bu açıklama, ülkenin İsrail ile normalleşme ve Filistin konusundaki tavrını ortaya koydu.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 07:36 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 07:51
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Katar hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in binlerce yeni gayrimeşru yerleşim birimi kurulmasına ilişkin aldığı kararın barışın önündeki en büyük engellerden olduğunu belirtti.

Katar haber ajansının (QNA) haberine göre, bakanlar kurulu dün başkent Doha'da bulunan Emirlik Divanı'ndaki merkezinde toplandı.

Toplantıda, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail yerleşimlerinin durdurulması için acil ve kararlı bir uluslararası eylem çağrısı yapıldı.

Gayrimeşru yerleşimin barışın önündeki en büyük engel olduğu vurgulanan toplantıda, Batı Şeria'daki yerleşimlerin, iki devletli çözümü tehdit ettiği, uluslararası kararlar temeline dayanan barışçıl çalışmaların yeniden başlaması ve Arap barış girişimi önünde engel teşkil ettiği bildirildi.

Son günlerde İsrail ile normalleşme adımlarının ivme kazandığı Körfez ülkelerine bağlı medyada Katar'ın da İsrail ile normalleşme sürecinde olduğu haberleri yer alıyordu. Katar'dan yapılan bu açıklama, ülkenin İsrail ile normalleşme ve Filistin konusundaki tavrını ortaya koydu.

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