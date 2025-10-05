İSTANBUL 23°C / 15°C
Dünya

Körfez Savaşında can vermişlerdi... İran ve Irak'tan cenaze takası

Irak ile İran arasında 1980 yılında başlayan ve 1988 yılında sona eren Birinci Körfez Savaşı'nda hayatını kaybeden 118 askerin naaşı, iki ülke arasında takas edildi.

5 Ekim 2025 Pazar 18:18
Irak ile İran tarafından 1980-1988 yılları arasında Birinci Körfez Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin naaşları takas edildi. Irak'ın güneyinde yer alan Basra vilayetindeki Şelamce Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen takas töreninde Irak 48, İran ise 70 askerin naaşını iade etti. İki ülke arasındaki naaş takasının İran ve Irak arasında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin gözetiminde 2008 yılında yürürlüğe giren Cenevre Anlaşması çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar takas edilen naaş sayısı ise verilmedi.

Irak ile İran arasındaki Birinci Körfez Savaşı'nda yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği ve savaşın iki ülkeye maliyetinin 1 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor.

