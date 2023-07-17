Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyaretlerde bulunacak. Erdoğan'ın ziyareti bugün itibarıyla başlıyor.

KÖRFEZ TURU ARAP BASININDA

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle, 17-19 Temmuz 2023 tarihlerinde sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. İcra edilecek görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması; ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülmektedir." denildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, söz konusu temaslarının ardından 20 Temmuz 2023 tarihinde, Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir. Bu kapsamda, düzenlenecek resmî törene iştirak edecekler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunacaklar, ayrıca, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışını yapacaklardır" ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ise Arap basınında heyecan uyandırdı. BBC Arabic, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini mercek altına alarak "Bu ziyaret Türkiye-Körfez ilişkileri ekonomik iş birliğinde yeni bir aşama mı?" diye sordu. Haberde, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde ciddi bir gelişmenin olduğuna dikkat çekilerek Türkiye'nin körfez ülkelerini kardeş ülkeler olarak gördüğüne dikkat çekildi.

Haberin devamın ise Türkiye ile söz konusu ülkeler arasında umut verici beklentilerin olduğuna ifade edildi.

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ RESMEN YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR"

Al-Hurra ise Başkan Erdoğan'ın körfez ziyaretide ekonomik gelişmelerin yanı sıra ülkelerle güçlü bir iş birliği kurulmak istendiğine de dikkat çekti.

Al Jazeera da Başkan Erdoğan'ın körfez ziyaretini manşetine taşıyan gazetelerden oldu. Haberde aynı zamanda anlaşmaların sonuçlarının çabuk bir şekilde etki edeceğine de yer verildi.

Arabi21 'e konuşan BAE'li akademisten Abd al-Khaliq Abdullah ise Erdoğan'ın ziyaretlerinin Ankara'nın körfez başkentleriyle 'belirleyici bir an' meydana getireceğini ifade etti.

BAE'li akademisyen "Gerilim hiç kimseye bir yarar getirmiyor. Erdoğan'ın ziyareti resmen yeni bir dönem başlatıyor" dedi.

Alquds ise Cumhubaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına yer vererek önemli yatırımlara dikkat çekti.

Somut projeler üzerinden gerçekleştirilen ön görüşme Başkan Erdoğan'ın bugün başlayacağı ziyaretler kapmasında ikili anlaşma şeklinde resmiyet kazanacak. Bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yapacağı doğrudan 100 milyar dolarlık yatırımların imzaları atılacak.

Ekonomi kurmaylarının ziyaretleri ile birlikte teknik alt yapısı tamamlanan başta sanayi, tarım, teknoloji, ulaşım ve ticaret bakanlıklarına yönelik yatırımlar için antlaşmalar bugünden itibaren resmiyete dökülecek.

Öte yandan Körfez ülkelerinde Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) tarafından Türkiye İş Forumları düzenlenecek. Müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım ulaşım finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği yapılacak. Hedef dış ticaret hacmini dengeli şekilde artırmak olacak.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 10 yıl içinde 3 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması planlanıyor. Suudi Arabistan konut ve belediyeler Bakanlığı tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen ziyarette 100 milyar dolarlık belediyelerle ilgili yatırımlar 50 milyar dolarlık konut yatırımları planlandığı öğrenildi.