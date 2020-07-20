Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

AA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:28

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 340'a çıktı.

Ülkede 271 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 57 bin 193'e yükseldi.

Açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 49 bin 621 olduğu kaydedildi.



- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, 8 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 1739 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Böylece, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 326'ya, vaka sayısının 68 bin 400'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının 45 bin 150'ye ulaştığı ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 159'a yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, 389 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 107 bin 37'ye çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının da 103 bin 782 olduğu kaydedildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 418 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Salgında toplam can kaybının 128'e, vaka sayısının 36 bin 422'ye çıktığı aktarılan açıklamada, 32 bin 372 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- Kuveyt



Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 559 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 59 bin 763'e çıktı.

50 bin 339 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar 408 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.