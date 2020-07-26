Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 433'e çıktı.
Ülkede toplam vaka sayısı 464 artışla 63 bin 773'e ulaştı.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 384'e çıktığı bildirildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 1147 artışla 76 bin 5'e yükseldi.
BAE Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkede, bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 344'e ulaştı.
Ülkede toplam vaka sayısı 351 artarak 58 bin 913 oldu.
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.
Ülkede toplam vaka sayısı da 253 artarak 38 bin 711'e çıktı.