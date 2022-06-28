İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2022 Salı / 29 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6666
  • EURO
    17,6067
  • ALTIN
    977.961
  • BIST100
    2523.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Körfez ülkesi gaza bastı! Petrol üretimi tavan yaptı
Dünya

Körfez ülkesi gaza bastı! Petrol üretimi tavan yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını bildirdi.

AA28 Haziran 2022 Salı 14:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Mezrui, BAE'nin petrol üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAE'nin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını aktaran Mezrui, bunun da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki BAE için belirlenen günlük 3,168 milyon varillik üretimin tavanına yaklaşan bir oran olduğuna işaret etti.

BAE'li Bakan Mezrui, ülkesinin OPEC+ grubuyla varılan anlaşmaya süresinin sonuna kadar bağlı kalacaklarının altını çizdi.

Petrol fiyatlarının düşmemesi için BAE ve diğer üretici ülkelerde üretimin düştüğü yönünde iddialar gündeme gelmişti.

OPEC'e üye ülkelerin yarın gerçekleştirmesi planlanan toplantısından sonra OPEC+ grubunun da küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele almak üzere 30 Haziran'da toplantı yapması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.