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Körfez ülkesinden Afrika'ya askeri yardım

Afrika'da uzun süredir devam eden terör saldırıları ve çatışmalara karşı destek veren Katar, Mali'ye askeri yardımda bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Uzun süredir şiddet olayları ile mücadele etmeye çalışan ve geçtiğimiz yıllarda teröre karşı birleşen Nijerya, Burkina Faso, Çad, Moritanya ve Mali'ye yönelik yardımlar devam ediyor. 
 
Katar basınında yer alan habere göre, terörle mücadeleye destek vermek amacıyla Mali'ye 24 personel taşıyıcı gönderildi. 
 
ABD Hava Kuvvetleri'nin nakliyat uçakları ile gerçekleştirilen sevkiyat dün akşam itibarıyla Mali'nin başkenti Bamako'ya ulaştı.

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