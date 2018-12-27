Körfez ülkesinden Afrika'ya askeri yardım
Afrika'da uzun süredir devam eden terör saldırıları ve çatışmalara karşı destek veren Katar, Mali'ye askeri yardımda bulundu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Uzun süredir şiddet olayları ile mücadele etmeye çalışan ve geçtiğimiz yıllarda teröre karşı birleşen Nijerya, Burkina Faso, Çad, Moritanya ve Mali'ye yönelik yardımlar devam ediyor.
Katar basınında yer alan habere göre, terörle mücadeleye destek vermek amacıyla Mali'ye 24 personel taşıyıcı gönderildi.
ABD Hava Kuvvetleri'nin nakliyat uçakları ile gerçekleştirilen sevkiyat dün akşam itibarıyla Mali'nin başkenti Bamako'ya ulaştı.
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