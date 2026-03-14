NYT'nin haberinde, gazete tarafından teyit edilen videoda Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a doğru balistik füzelerin ateşlendiğinin görüldüğü bildirildi.

Haberde, sosyal medyada paylaşılan görüntünün ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana bir Basra Körfezi ülkesinden İran'a yönelik ilk teyit edilmiş saldırı olarak kayda geçtiği belirtildi.

Sosyal medyada 7 Mart'ta paylaşılan videonun gazete tarafından Bahreyn'in kuzeyindeki yerleşim bölgesi ile havalimanının yakınlarında çekildiğinin doğrulandığı kaydedilen haberde, fırlatılan iki füzenin deniz üzerinden kuzeydoğuya, İran yönüne doğru ilerlediğinin görüldüğü iddia edildi.

ABD Hava Kuvvetlerinde görev yapmış ulusal güvenlik analisti Wes Bryant ve Oslo Üniversitesinden füze uzmanı Fabian Hoffmann, videoda görüntülenen fırlatıcının ABD yapımı M142 HIMARS kamyonu olduğunu savundu.

Görüntüden füzeleri ABD ordusunun mu yoksa Bahreyn ordusunun mu ateşlediğinin anlaşılamadığı kaydedilen haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yakın zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımda HIMARS fırlatıcısının fotoğraflarına ve bu silahların "İran rejimine karşı mücadelede rakipsiz bir derin vuruş kabiliyeti sağladığı" ifadesine yer verildiği belirtildi.

Bahreyn hükümeti, gazeteye yaptığı açıklamada, ordunun "hiçbir saldırı operasyonuna katılmadığını" ifade ederek, söz konusu videoda Bahreyn'deki ABD operasyonlarının gösterilip gösterilmediğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Pentagon sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

İRAN, BAE'DE ABD ASKERLERİNİN BULUNDUĞU YERLERİ "MEŞRU HEDEF" OLARAK VURACAĞINI DUYURDU

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, ABD'nin BAE'deki askeri üslerinin imha edilmesi nedeniyle bölgedeki limanlar ve yerleşim alanındaki tesisleri kullanarak İran'a saldırılar düzenlediği, bu saldırılarda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa ve Hark Adalarının da hedef olduğu belirtildi.

İran'ın buna karşı "BAE'de Amerikan askerlerinin saklandığı ve İran topraklarına saldırının gerçekleştirildiği her noktayı vurmayı meşru hedef kabul ettiği" vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmak için Amerikan düşman füzelerinin kaynağı olan limanları, rıhtımları ve BAE'deki bazı şehirlerdeki Amerikan askerlerinin saklanma yerlerini hedef almayı meşru hakkı olarak gördüğünü Emirlik liderlerine vurguluyoruz.

BAE'deki Müslüman halkı, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve Amerikan askerlerinin saklanma yerlerinden ayrılmaya çağırıyoruz."