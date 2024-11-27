Körfez ve Arap ülkeleri, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesten memnun

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes sağlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Başbakan Mikati'den İsrail ile yapılan ateşkes hakkında açıklama: Kararlıyız Ateşkes anlaşması, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını durdurması için de "önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

FİLİSTİN

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken, benzer bir ateşkesin Gazze Şeridi'nde de uygulanması çağrısında bulundu.

Açıklamada "ateşkesin, bölgeyi kapsamlı bir patlamaya sürükleyen İsrail politikaları sonucu yaşanan şiddet ve istikrarsızlığın durdurulmasına katkı sağlaması" temennisinde bulunuldu.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ateşkes sonrası Türkiye'den öneri Açıklamada bu sabah yürürlüğe giren ateşkesin benzerinin Gazze Şeridi'nde de yapılması gerektiğinin altı çizildi.

HAMAS

Hamas'tan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes kararı sonrasında yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi, Filistinli sivillerin evlerine dönüşünün sağlanması, saldırıların tam olarak durdurulması ve esir takası anlaşmasının eksiksiz yapılması" durumunda Gazze'de ateşkes için işbirliği yapılacağı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'la yaptığı ateşkes için "İsrail'in kendi belirlediği şartları yerine getirmeden şartları kabul etmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu haritasını zorla değiştirme yanılsamasını ve Lübnan direnişini mağlup etme yanılsamasını yıkmak için önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail-Lübnan ateşkesi hakkında Trump'ın ekibine bilgi verildiği iddia edildi Açıklamada, "Hizbullah'ın mümkün olan her yolla Filistin mücadelesini desteklemeye devam edeceğinden eminiz." ifadesine yer verildi.

FKÖ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Lübnan'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Şeyh yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü saldırılara da son verilmesi çağrısında bulundu.

2 ayda İsrail'den Lübnan'ın 14 beldesine işgal girişimi Şeyh açıklamasında, "Lübnan'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası topluma, İsrail'e Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki suç savaşını durdurması ve İsrail'e Filistin halkına karşı uyguladığı tüm tırmandırıcı tedbirleri durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

YEMEN



Yemen hükümetinden yapılan açıklamada, ateşkes kararından memnuniyet duyulduğu ve anlaşmaya bağlı kalınması gerektiği ifade edildi.



Yemen'deki Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın gösterdiği direnişin İsrail'i ateşkesi kabul etmeye zorladığını kaydetti.

Abdusselam, "İsrail ordusu, sağlam bir direnişle karşılaşmamış olsaydı teslim olmayacak ve ateşkesi kabul etmeyecekti" değerlendirmesinde bulundu.

Husi Sözcü, yürürlüğe giren ateşkes ile Hizbullah'ın İsrail karşısında bir zafer elde ettiğini belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'daki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkese varılması konusunda gösterilen tüm uluslararası çabaların takdir edildiği ifade edildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

ABD ve Fransa'dan Ortak Açıklama: Lübnan-İsrail ateşkesi tamamen uygulanacak Açıklamada ateşkesin kalıcı olmasının temenni edildiği ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.