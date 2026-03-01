AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Dubai'de en az bir patlama sesi duyuldu ve hava savunma sistemleri devreye girdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'ın dün ülkeye 137 füze ve 209 insansız hava aracı fırlattığını açıkladı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dubai Havalimanı yakınındaki bir bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'NIN SANAYİ BÖLGESİNDE KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN ÇIKTI

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savunma sistemlerinin füze engelleme müdahalesi sırasında sanayi bölgesinde sınırlı bir yangın çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı." denildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yangın çıkan bölgede siyah dumanların yükseldiği görüldü.