Katar merkezli Al Jazeera televizyonun ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "KİK üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün video konferans yoluyla olağanüstü toplantı düzenleyeceği" ifade edildi.

Söz konusu toplantının, İsrail ve ABD'nin, İran'a başlattığı; İran'ın da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde düzenlediği misilleme saldırılarla eş zamanlı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'NIN SANAYİ BÖLGESİNDE KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN ÇIKTI

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savunma sistemlerinin füze engelleme müdahalesi sırasında sanayi bölgesinde sınırlı bir yangın çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı." denildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yangın çıkan bölgede siyah dumanların yükseldiği görüldü.

UMMAN'DA PALAU BAYRAKLI PETROL TANKERİ SALDIRIYA UĞRADI

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geminin limanın 5 mil kuzeyinde hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, gemide bulunan 20 mürettebattan tamamının tahliye edildiği, 4 kişinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

Mürettebattan 15 kişinin Hindistan, 5 kişinin ise İran vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran devlet televizyonu da "SKYLIGHT" adlı petrol tankerine, Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Haberde, "Uyarılara aldırış etmeden Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir gemi hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından sabah saatlerinde de Doha ve Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti.

ARAP ÜLKELERİ, İRAN'IN UMMAN'A YÖNELİK SALDIRISINI KINADI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İran'ın Umman'daki Dukm Ticaret Limanı'na iki insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve Hasab Limanı açıklarında petrol tankerini hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada Suudi Arabistan'ın Umman'la tam dayanışma içinde olduğu kaydedilirken, uluslararası topluma İran ihlallerine karşı net ve kararlı tutum alma çağrısı yapıldı.

- KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığı da saldırı şiddetle kınadı.

Açıklamada söz konusu saldırıların Umman'ın egemenliğinin ihlali ve kabul edilemez bir tırmanış olduğu belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Arabuluculuk ve kan dökme konusunda samimi çabalar gösteren ve son ana kadar diplomasi kapısını açık tutmaya çalışan Umman'daki kardeşlerimizin kasıtlı olarak hedef alınması, arabuluculuk ilkesine bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

- MISIR

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Heysem bin Tarık'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Tarafların karşılıklı saldırıların derhal durdurulması ve diyaloğa dönülmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

- ÜRDÜN

Umman Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Sultan Bin Tarık, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirirdi.

Görüşmede İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki askeri tırmanış ve bunun bölgesel ile uluslararası güvenliğe etkilerinin ele alındığı belirtildi.

Liderler karşılıklı saldırıların derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile telefon görüşmesinde İran'ın Umman'a yönelik saldırısını kınandığı aktarıldı.

Taraflar ayrıca bölgedeki gerilimin düşürülmesi, diyaloğun sürdürülmesi ve diplomatik çözümlerin benimsenmesinin önemini vurguladı.

- KUVEYT

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında da, İran'ın Umman'a yönelik saldırılar, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali olarak nitelendirilerek kınandı.

Açıklamada Kuveyt'in Umman'la dayanışma içinde olduğu ve egemenliği ile güvenliğini korumaya yönelik alacağı tüm tedbirleri desteklediği belirtildi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından, Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Umman'ın Musandam kentinin Hasab Limanı açıklarında isei Palau bayraklı SKYLIGHT isimli petrol tankeri saldırıya uğramıştı.

"İRAN SALDIRILARINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 165 BALİSTİK FÜZE VE 541 İHA'YA MÜDAHALE EDİLDİ"

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı düzenlediği misilleme saldırılarına, ilişkin bilgi verildi.

İran saldırılarının ikinci gününde BAE Hava Kuvvetlerinin, 20 balistik füzeyi imha ettiği, 8 balistik füzenin denize düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, 2 seyir füzesi ve 311 İHA'ya müdahale edildiği ve 21 İHA'nın sivil noktalara isabet ettiği belirtildi.

İran'ın saldırılarını başlatmasından bu yana BAE topraklarına 165 balistik füzenin fırlatıldığı, bunlardan 152'sinin engellendiği, 13'ünün de denize düştüğü kaydedildi.

BAE'ye 541 İHA'nın gönderildiğinin tespit edildiği, 506'sının imha edildiği, kalan 35'inin ise BAE topraklarına düştüğü aktarılan açıklamada, Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Balistik füze ve İHA'lara müdahale sırasında şarapnel ve mühimmatların cisimlerinin düşmesi sonucu sivil bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.

İRAN'IN MİSİLLEMELERİ NEDENİYLE ABD'NİN DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN "BULUNDUĞUNUZ YERDE KALIN" UYARISI

Büyükelçilikten yapılan duyuruda, İran hükümeti ve bağlantılı unsurların ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Amerikalıları hedef alabileceği uyarısında bulunularak, vatandaşlarından "ikinci bir duyuruya kadar güvenli bir yerde kalmaları" istendi.

Açıklamada, Katar hava sahasının kapatıldığı belirtilirken, zorunlu olmayan personelin tüm askeri tesislerden uzak durması gerektiği kaydedildi.

Büyükelçiliğin konsolosluk biriminin bu hafta tüm rutin randevuları iptal ettiği, konsolosluk hizmetlerinin normale dönüşüne ilişkin bilgilendirmenin ayrıca yapılacağı bildirildi.

ABD Büyükelçiliği, Katar'daki vatandaşlarına güvenli bir konut ya da sağlam bir binada barınmaları, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurmaları çağrısında bulundu. Ayrıca gösterilerden uzak durulması, düşük profil sergilenmesi ve çevredeki gelişmelere karşı dikkatli olunması istendi.

Vatandaşlardan Katar makamları ve ABD Büyükelçiliği tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip etmeleri, yerel otoritelerin talimatlarına uymaları ve yerel medyayı izlemeleri talep edildi. Seyahat planları etkilenen kişilerin hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişime geçmeleri önerildi.

Büyükelçilik ayrıca vatandaşlarını, Katar'daki güvenlik durumuna ilişkin güncel bilgilere ulaşmak için Akıllı Seyahat Kayıt Programı'na (STEP) kaydolmaya davet etti.

KUVEYT: İRAN SALDIRILARINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 97 FÜZE VE 283 İHA ENGELLENDİ

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan, yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin İran'dan atılan ve Kuveyt topraklarını hedef alan çok sayıda balistik füze ve İHA'yı engellediğini belirtti.

Atvan, İran saldırılarının başlangıcından bu yana 97 balistik füze ve 283 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Füze ve İHA'ların önlenmesi sırasında şarapnellerin ülke topraklarına düştüğünü belirten Atvan, bu durumun küçük çaplı maddi hasara yol açtığını kaydetti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberinde ise İran'dan yapılan saldırılar nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ÜRDÜN'DEKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ, PERSONELİNİ, GÜVENLİ BÖLGELERDE KALMAYA ÇAĞIRDI

Elçiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, büyükelçilik binasının potansiyel bir hedef olabileceği gerekçesiyle böyle bir önlem alındığı kaydedildi.

Bu bağlamda elçilik personelinden binaya yaklaşmamaları ve güvenli bölgelerde kalmaları istendi.

Paylaşımda ayrıca, Ürdün'deki tüm ABD vatandaşlarından "son derece dikkatli ve uyanık olmaları, büyükelçilik binasından ve askeri tesislerden uzak durmaları" talep edildi.

ABD vatandaşlarına ikametgahlarında veya tahkim edilmiş başka bir binada güvenli bir yer bulma, yanlarında da yeterli miktarda yiyecek, su ve ilaç bulundurma çağrısı yapıldı.

Elçilik ayrıca, ABD vatandaşlarından gösterilerden uzak durmalarını ve dikkat çekmemelerini istedi.

Ürdün Emniyet Müdürlüğü daha önce, bölgede ABD-İsrail ile İran arasında devam eden saldırılar sırasında Ürdün'e 73 şüpheli cisim ve füze parçası düştüğünün tespit edildiğini ancak yaralanma olmadığını açıklamıştı.