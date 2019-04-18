'Körfez yardımı istemiyoruz'

Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasının ardından sokakların ateşi sönmüyor. İlk darbenin sorumlusu Savuma Bakanı Ahmed bin Avf’ın istifası sonrası Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı’nı üstlenerek ikinci darbeye öncülük eden Abdulfettah Burhan’a Körfez ülkelerinden gelen destek Sudan halkını rahatsız etti. Darbecilere tepki için sokağa çıkan on binler, Burhan’ın yönetimi ele geçirmesini ile birlikte Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın göndermeyi taahhüt ettiği yardımları reddetti.

MÜDAHALEYE HAYIR

Genelkurmay Karargahı önünde 12 gündür sivil geçiş talebiyle gösteri düzenleyen protestocuların dünkü eylemine Körfez’in yardım ve destek mesajları damga vurdu. Protestocular, kimsenin iç işlerine karışmasını istemediklerini, kimseden yardım beklemediklerini belirterek, “Mısır, BAE ve Suudi Arabistan. Yardımınızı istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı. Bir diğer pankartta ise “Mısır aracılığıyla BAE ve Suudi Arabistan müdahalesine hayır! Suudi Arabistan ve Mısır’ın desteğini istemiyoruz” ifadeleri yer aldı. Mısır’ın darbeci lideri Sisi ve BAE Burhan’ın yönetime el koymasını desteklediğini duyururken, Suudi Kralı Selman ise Sudan’a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı vermişti. Öte yandan, Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah Burhan, devlet kurumlarına yurt içi ve yurt dışındaki banka hesapları ile mevduatlarını açıklama zorunluluğu getiren bir kararname yayımladı.

HESAPLAR İNCELENECEK

Konseyden yapılan yazılı açılmaya göre, söz konusu kararnameyle bütün hükümet kurumları ve şirketlerinin ülke içinde ve dışında sahip oldukları banka hesapları ile mevduatlar, taşınmazlar, nakit para, kıymetli maden ve mücevherler hakkında beyanat vermeleri zorunlu hale getiriliyor.