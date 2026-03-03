İSTANBUL 11°C / 5°C
Dünya

Körfez'de gerilim... Kuveyt 2 askerinin öldüğünü duyurdu

Kuveyt ordusu, hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri personeli sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

3 Mart 2026 Salı 01:28
Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Çavuş Abdulaziz Abdulmuhsin'in vatani görevini yerine getirirken dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece, Deniz Kuvvetlerinden hayatını kaybeden asker sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Açıklamada, askerlerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

