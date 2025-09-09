Körfez'de gündem: Katar saldırısı... Güvenlik garantisi verildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Şeyh Temim ile bin Selman telefonda görüştü.

Muhammed bin Selman, ülkesinin "kardeş Katar Devleti'ne tam desteğine" dikkati çekerek, Doha'yı hedef alan İsrail saldırısını kınadı.

Bin Selman, Katar'ı hedef alan İsrail saldırısının suç teşkil ettiğini, uluslararası hukuk ve normları açık bir şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ülkesinin "Katar'daki kardeşlerine destek olmak ve Katar Devleti'nin güvenliğini ve egemenliğini korumak için aldığı önlemleri desteklemek amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini" aktardı.

İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.