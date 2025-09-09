İSTANBUL 28°C / 19°C
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
İşgalci İsrail, Katar'da bulunan Hamas yetkililerine yönelik saldırı düzenledi. Dünya gündemini sarsan saldırısı sonrası Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüştü. İsrail'in Doha'da Hamas'ın lider heyetini hedef alan saldırısının ele alındığı görüşmede güvenlik garantisi verildi.

9 Eylül 2025 Salı 18:13
Körfez'de gündem: Katar saldırısı... Güvenlik garantisi verildi
Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Şeyh Temim ile bin Selman telefonda görüştü.

Muhammed bin Selman, ülkesinin "kardeş Katar Devleti'ne tam desteğine" dikkati çekerek, Doha'yı hedef alan İsrail saldırısını kınadı.

Bin Selman, Katar'ı hedef alan İsrail saldırısının suç teşkil ettiğini, uluslararası hukuk ve normları açık bir şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ülkesinin "Katar'daki kardeşlerine destek olmak ve Katar Devleti'nin güvenliğini ve egemenliğini korumak için aldığı önlemleri desteklemek amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini" aktardı.

İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

