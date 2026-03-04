Körfez'de İran tehdidi... Birçok saldırı engellendi

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu saldırıların önlendiğini aktaran Atvan, hava savunma sistemleriyle engellenen saldırılarda yerleşim alanlarındaki bazı evlerin üzerine şarapnellerin düştüğünü ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Atvan, Kuveyt'in topraklarını ve vatandaşlarını korumaya devam edeceklerine işaret etti.

BİR KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Öte yandan, Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Kuveyt'te yerleşim alanına şarapnellerin düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını belirtti.

Söz konusu kız çocuğunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini aktaran Sened, kız çocuğunun ülkede ikamet eden bir aileye mensup olduğunu kaydetti.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 İHA'nın anında düşürüldüğü ifade edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.