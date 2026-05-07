Körfez'de kartlar yeniden dağıtılıyor! ''Özgürlük Projesi''ne karşı hamle: Tüm gemiler için hazırız

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından yapılan yazılı mesajı yayımladı.

Mesajda, bölge sularında seyreden tüm gemilerin, özellikle İran karasularında ve demirleme alanlarında bulunanların, ihtiyaç duymaları halinde erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetler ile gerekli onarım için izinli malzemeler gibi hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtildi.

Bu mesajın bölgedeki deniz haberleşme ağları ve VHF sistemleri üzerinden günde 3 kez olmak üzere üç gün boyunca yayımlanacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs'taki konuşmasında, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi"ni başlatacaklarını duyurmuştu. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek operasyonun "insani amaçlar" taşıdığını savunmuştu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

00.28 İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı ve bölge sularında bulunan ticari gemi kaptanlarına hitaben yayımladığı mesajda, İran limanlarının, genel denizcilik hizmetleri, teknik destek, erzak, sağlık ve tıbbi hizmetler sunma konusunda hazır olduğunu duyurdu.

00.14 ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaretin tamamlanmasına kadar İran'ın önerilen barış çerçevesini kapsayacak nihai bir anlaşmaya dair "diplomatik bir atılım" beklediği iddia edildi.

00.01 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını öne sürerek, "Askeri olarak yenilmiş durumdalar." ifadesini kullandı.

