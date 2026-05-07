İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2493
  • EURO
    53,3347
  • ALTIN
    6830.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Körfez'de kartlar yeniden dağıtılıyor! ''Özgürlük Projesi''ne karşı hamle: Tüm gemiler için hazırız
Dünya

Körfez'de kartlar yeniden dağıtılıyor! ''Özgürlük Projesi''ne karşı hamle: Tüm gemiler için hazırız

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki ticari gemilere dikkat çeken bir çağrı yaptı. Tahran yönetimi, İran limanlarının yakıt, erzak, sağlık ve teknik destek dahil tüm denizcilik hizmetleri için hazır olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla 'Özgürlük Projesi'ni başlatacaklarını duyurmuştu.

KÜBRA ŞENAL7 Mayıs 2026 Perşembe 01:08 - Güncelleme:
Körfez'de kartlar yeniden dağıtılıyor! ''Özgürlük Projesi''ne karşı hamle: Tüm gemiler için hazırız
ABONE OL

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından yapılan yazılı mesajı yayımladı.

Mesajda, bölge sularında seyreden tüm gemilerin, özellikle İran karasularında ve demirleme alanlarında bulunanların, ihtiyaç duymaları halinde erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetler ile gerekli onarım için izinli malzemeler gibi hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtildi.

Bu mesajın bölgedeki deniz haberleşme ağları ve VHF sistemleri üzerinden günde 3 kez olmak üzere üç gün boyunca yayımlanacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs'taki konuşmasında, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi"ni başlatacaklarını duyurmuştu. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek operasyonun "insani amaçlar" taşıdığını savunmuştu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

00.28 İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı ve bölge sularında bulunan ticari gemi kaptanlarına hitaben yayımladığı mesajda, İran limanlarının, genel denizcilik hizmetleri, teknik destek, erzak, sağlık ve tıbbi hizmetler sunma konusunda hazır olduğunu duyurdu.

00.14 ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaretin tamamlanmasına kadar İran'ın önerilen barış çerçevesini kapsayacak nihai bir anlaşmaya dair "diplomatik bir atılım" beklediği iddia edildi.

00.01 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını öne sürerek, "Askeri olarak yenilmiş durumdalar." ifadesini kullandı.

Körfez'de İran'a öfke büyüyor: Petrolün satılamaması sıkıntı oluşturdu

Orta Doğu'da gerginlik tırmanıyor! Bakan Rubio: Çatışmalarda 10 denizci öldü

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.