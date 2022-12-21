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Dünya

Körfez'de kritik anlaşma! Geleceğin enerjisi için imzalar atıldı

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici başkent Aden'de saatte 120 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kurulması için anlaştı.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 22:53 - Güncelleme:
Körfez'de kritik anlaşma! Geleceğin enerjisi için imzalar atıldı
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Yemen haber ajansı SABA'ya göre, anlaşma BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Yemen Elektrik ve Enerji Bakanı Mani bin Yemin ve Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles ile Abu Dabi Gelecek için Enerji Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fevvaz el-Muharrami tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında saatte 120 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kurulması ve santralin üreteceği enerjinin iletilmesi ve dağıtılması için iletim hatları ve trafo merkezlerinin kurulması kararlaştırıldı.

Bin Yemin, gündüz saatlerinde elektrik üretim maliyetinin düşürülmesinde bu projenin önemli olduğunu vurgulayarak, elektrik üretim istasyonları için gerekli olan özel yakıt ihtiyacını azaltmada da projenin önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Maliyeti hakkında bilgi vermeyen Yemenli Bakan, projenin çevre dostu özelliğine de dikkati çekti.

Yemen'in elektrik ihtiyacının giderilmesine destek için 17 Aralık'ta Suudi Arabistan tarafından Aden'e 70 bin tonluk petrol türevleri içeren yardım gönderilmişti.

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