Körfez'de normalleşme: Kuveyt'te uçuşlar başlıyor

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Başkanı Hammud Mübarek es-Sabah, bölgedeki gelişmeler nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana hava trafiğinin geçici ve ihtiyati olarak askıya alındığına işaret ederek, Kuveyt Uluslararası Havalimanı hava sahasının bugünden itibaren yeniden açılacağını açıkladı.

Sabah, söz konusu adımın, havalimanının önümüzdeki dönemde tam kapasiteyle faaliyete geçmesini sağlamak amacıyla hava trafiğinin aşamalı olarak yeniden başlatılmasını öngören planın bir parçası olduğunu ifade etti.

Bazı havalimanı tesislerinde meydana gelen hasarın değerlendirildiğini belirten Sabah, teknik ekiplerin operasyonel ekipman ve altyapıda bakım ve onarım çalışmalarına başladığını kaydetti.

Sabah ayrıca, bu süreçte Kuveytli hava yolu şirketlerinin operasyonlarını kolaylaştırma konusunda sağladığı işbirliği ve destek dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Kuveyt Başbakanı Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah, 19 Nisan'da Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret ederek yetkililerden yeniden açılış planları, tesislerin hazır olma durumu ile güvenlik ve emniyet sistemleri hakkında bilgi almıştı.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı, bir çok kez, Kuveyt makamlarının İran ve müttefik silahlı grupları sorumlu tuttuğu saldırıların hedefi olmuştu.

Söz konusu saldırılar, Şubat ayı sonunda Tahran'a karşı başlatılan İsrail-ABD saldırılarına misilleme kapsamında gerçekleştirilmişti.

ABD-İran arasında 8 Nisan'da ilan edilen iki haftalık geçici ateşkesin birkaç gün önce uzatıldığı bildirilmişti.