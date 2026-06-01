Körfez'de patlama sesleri yeniden duyulmaya başladı! ABD: İran'ı vurduk

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın ardından ateşkes şartlarının tartışılmaya devam ettiği süreçte tansiyon yeniden yükseldi.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Devrim Muhafızları misilleme olarak bir ABD üssünü vurduğunu duyurdu

06:55 CENTCOM: İran'ın saldırgan eylemlerine karşı Keşm Adası ve Goruk şehrinde rampaları vurduk

06:23 Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu.

00:10 Londra merkezli Iran International basın kuruluşu İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifa ettiğini öne sürerken, İranlı yetkililer söz konusu iddiaları yalanladı.