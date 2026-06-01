Körfez'de patlama sesleri yeniden duyulmaya başladı! ABD: İran'ı vurduk

Kuveyt'e yapılan füze ve İHA saldırılarının ardından CENTCOM'dan yapılan açıklamada 'ABD İHA'sının düşürülmesine yanıt verdik. İran'ın saldırgan eylemlerine karşı Keşm Adası ve Goruk şehrinde rampaları vurduk' denildi. İran Devrim Muhafızları misilleme olarak bir ABD üssünü vurduğunu duyurdu.

ABDULLAH POLAT1 Haziran 2026 Pazartesi 07:07
28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın ardından ateşkes şartlarının tartışılmaya devam ettiği süreçte tansiyon yeniden yükseldi.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise, "İran'ın saldırgan eylemlerine karşı Keşm Adası ve Goruk şehrinde rampaları vurduk" denildi.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

07:06 İran Devrim Muhafızları misilleme olarak bir ABD üssünü vurduğunu duyurdu

06:55 CENTCOM: İran'ın saldırgan eylemlerine karşı Keşm Adası ve Goruk şehrinde rampaları vurduk

06:23 Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu.

00:10 Londra merkezli Iran International basın kuruluşu İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifa ettiğini öne sürerken, İranlı yetkililer söz konusu iddiaları yalanladı.

