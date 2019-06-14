Körfez'de sular ısınıyor

Peş peşe yaşanan gemi saldırıları bölgede tedirginliğe neden oldu. İran kıyılarında, Uman Körfezi’ndeki tanker patlamalarının duyulması üzerine Brent ham petrol fiyatında yüzde 3’lük artış meydana geldi. Umman Körfezi’nde, İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları’na ait iki tankerde patlama oldu. İngilizlere ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama sonucu yangın meydana geldi.

TORPİDOLU SALDIRI

Tayvan merkezli CPC de Umman Körfezi’nde kendilerine ait bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı. Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin de Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu. Japonya Ticaret Bakanlığı, Japonya’ya yük taşıyan 2 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını açıkladı. Bölgede ABD ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dikkatli olunması uyarısı yapıldı. ABD Deniz Kuvvetlerinin Bahreyn’de bulunan 5. Filosu’nun bir sözcüsü olaydan haberdar olduklarını ve delil aradıklarını ifade etti. ABD savaş gemilerinin bölgedeki tankerlere destek sağladıkları belirtildi. İran resmi ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki iki tankerde görev yapan 44 personelin İran bayraklı gemiler tarafından kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılanlar arasında Tayvan merkezli CPC şirketinin 21 ve Norveçli Frontline şirketine ait Front Altair’in 23 personeli olduğu öğrenildi. Patlama sonrasında tankerlerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.

BEDELİ AĞIR OLUR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi’nde seyir halindeki ham petrol yüklü iki büyük tankere yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, “Dünyanın bedelini ödeyemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır” dedi.

TÜRKİYE KINADI

Türkiye, Umman Körfezi’nde seyir halindeki iki tankere yapılan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BU İLK SALDIRI DEĞİL BAE’nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç’e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs’ta sabotaja uğramıştı. Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti. ABD, İRAN’I SORUMLU TUTTU