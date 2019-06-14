Körfez'de sular ısınıyor
Umman Körfezi’nde İngiltere’ye ait iki, Tayvan ile Norveç ait bir ve Japonya’ya ait iki yük gemisine saldırı düzenlendi. İran., Hürmüz Boğazı yakınlarında alev alev yanan iki tankerdeki 44 mürettebatı kurtardı.
Peş peşe yaşanan gemi saldırıları bölgede tedirginliğe neden oldu. İran kıyılarında, Uman Körfezi’ndeki tanker patlamalarının duyulması üzerine Brent ham petrol fiyatında yüzde 3’lük artış meydana geldi. Umman Körfezi’nde, İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları’na ait iki tankerde patlama oldu. İngilizlere ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama sonucu yangın meydana geldi.
TORPİDOLU SALDIRI
Tayvan merkezli CPC de Umman Körfezi’nde kendilerine ait bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı. Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin de Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu. Japonya Ticaret Bakanlığı, Japonya’ya yük taşıyan 2 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını açıkladı. Bölgede ABD ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dikkatli olunması uyarısı yapıldı. ABD Deniz Kuvvetlerinin Bahreyn’de bulunan 5. Filosu’nun bir sözcüsü olaydan haberdar olduklarını ve delil aradıklarını ifade etti. ABD savaş gemilerinin bölgedeki tankerlere destek sağladıkları belirtildi. İran resmi ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki iki tankerde görev yapan 44 personelin İran bayraklı gemiler tarafından kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılanlar arasında Tayvan merkezli CPC şirketinin 21 ve Norveçli Frontline şirketine ait Front Altair’in 23 personeli olduğu öğrenildi. Patlama sonrasında tankerlerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.
BEDELİ AĞIR OLUR
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi’nde seyir halindeki ham petrol yüklü iki büyük tankere yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, “Dünyanın bedelini ödeyemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır” dedi.
TÜRKİYE KINADI
Türkiye, Umman Körfezi’nde seyir halindeki iki tankere yapılan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
BU İLK SALDIRI DEĞİL
BAE’nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç’e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs’ta sabotaja uğramıştı. Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.
ABD, İRAN’I SORUMLU TUTTU
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Denizi’nde 2 petrol tankerine yönelik saldırıdan İran hükümetini sorumlu tuttu. Petrol fiyatlarında yüzde 3’lük bir fiyat artışına yol açan patlamalar hakkında açıklama yapan Pompeo, “ABD’nin Umman Denizi’nde meydana gelen saldırılar hakkındaki değerlendirmesi, bu saldırıların arkasında İran’ın olduğu yönündedir” ifadelerini kullandı. İstihbarat bilgileri ve kullanılan silahlara bakarak bu kanıya vardıklarını belirten Pompeo,konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyacaklarını kaydetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.