13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
  Körfez'de yeni yaptırım dalgası: BAE 16 kişi ve 5 kuruluşu terör listesine aldı
Dünya

Körfez'de yeni yaptırım dalgası: BAE 16 kişi ve 5 kuruluşu terör listesine aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hizbullah ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 16 kişi ve 5 kurumu yerel terör listesine dahil etti.

AA12 Mayıs 2026 Salı 23:46 - Güncelleme:
BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde kararın BAE'nin terörizmi finansmanıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirme taahhüdünün bir parçası olarak alındığı belirtildi.

BAE'nin ülkedeki yasa ve düzenlemeler doğrultusunda Hizbullah ile bağlantılı olmakla suçlanan 16 kişi ve 5 kurumun yerel terör listesine aldığı aktarılan haberde, kararın terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

Kararın aynı zamanda terör finansmanıyla bağlantılı ağlar ile buna doğrudan ve dolaylı eşlik eden faaliyetlerin hedef alınması ve engellenmesi amacıyla alındığı ifade edilen haberde, yerel terör listesine alınan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulması dahil gerekli tedbirlerin 24 saatten kısa süre içinde uygulanacağı kaydedildi.

Habere göre ayrıca, karar kapsamında ilgili denetim kurumlarından, listede yer alan kişi ve kuruluşlarla bağlantılı mali ve ticari ilişkilerin tespit edilmesi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin uygulanması talep edildi.

