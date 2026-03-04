Körfez'deki gerilim Hürmüz'e yanaştı: 24 kişinin bulunduğu yük gemisi vuruldu

Ülkenin resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Umman Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya maruz kalan bir yük gemisinin yardımına ulaştı.

Geminin 2 füzeyle hedef alındığı bilgisi verilen haberde, Malta bandıralı gemideki 24 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

