İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,971
  • EURO
    51,201
  • ALTIN
    7281.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Körfez'deki gerilim Hürmüz'e yanaştı: 24 kişinin bulunduğu yük gemisi vuruldu
Dünya

Körfez'deki gerilim Hürmüz'e yanaştı: 24 kişinin bulunduğu yük gemisi vuruldu

Umman, Hürmüz Boğazı açıklarında iki füzeyle vurulan Malta bandıralı yük gemisinin mürettebatının güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Bölgedeki gerilim, deniz trafiğini de doğrudan etkilemeye başladı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Körfez'deki gerilim Hürmüz'e yanaştı: 24 kişinin bulunduğu yük gemisi vuruldu
ABONE OL

Ülkenin resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Umman Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya maruz kalan bir yük gemisinin yardımına ulaştı.

Geminin 2 füzeyle hedef alındığı bilgisi verilen haberde, Malta bandıralı gemideki 24 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • umman
  • hürmüz boğazı
  • malta bandıralı gemi

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.