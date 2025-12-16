Körfez'den işgalci İsrail'e Batı Şeria tepkisi: BM kararlarını ihlal ediyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, işgalci İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim kurmaya onay vermesini kınıyor." denildi.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu kararla BM kararlarını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun sorumlulukları doğrultusunda İsrail'in ihlallerinin önüne geçmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Filistin davasına desteklerinin yinelendiği açıklamada, bağımsız Filistin devletinin kurulması yönündeki çabalara desteklerini sürdürdükleri ifade edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 11 Aralık'taki kabine toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim kurulmasını içeren bir plan sunmuştu.

İsrail kabinesinin onayladığı planda, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerine dağıtılan yasa dışı yerleşimlerden bazılarının aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu, İsrail yasalarına göre de ruhsatsız sayılan kaçak yerleşimler olduğu, bazılarının ise yeni kurulacağı ifade edilmişti.