Korgeneral Bahtiyar Ersay'a tarihi görev! İlk kez görüntülendi

FETÖ'cülerin kumpas davalarında mağdur olan Korgeneral Bahtiyar Ersay, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası YAŞ kararı ile terfi ettirilerek yeniden göreve başlamasının ardından şimdi de Azerbaycan'da tarihi bir görev üstlendi. Korgeneral Bahtiyar

Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanı oldu. Ersay bu göreve atandıktan sonra ilk kez Azerbaycan üniformasıyla görüntülendi. O görüntüleri Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova paylaştı.

PKK'YA KAN KUSTURDU

İbrahimova, paylaşımında "Azerbaycan Savunma Bakanı Danışmanı olarak atanan Korgeneral Bahtiyar Ersay Paşamız Azerbaycan Ordu üniforması giyerek görevine başladı" ifadelerine yer verdi.

PKK'ya karşı büyük başarılar kazanan, özellikle Kaletepe'de düzenlediği operasyonla gündeme gelen Ersay Paşa son olarak Azerbaycan Görev Grup Komutanı olarak görev yapıyordu.