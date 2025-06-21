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Dünya

Korku dağları sardı: Türkiye'nin girişimi bize çok pahalıya mal olabilir

Türkiye'nin 'Yeniden Asya Girişimi' ile Hindistan'ı dışladığını hatta kara listeye aldığını iddia eden Hint basını, 'Türkiye'nin Hindistan'ın çevresinde bölgesel bir güç olarak sessiz yükselişini kaçırmak uzun vadede çok daha pahalıya mal olabilir' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi21 Haziran 2025 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
Korku dağları sardı: Türkiye'nin girişimi bize çok pahalıya mal olabilir
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Türkiye'nin Hint Okyanusu'ndaki yükselişi Hindistan'ı endişelendiriyor.

2019 yılında Türkiye'nin başlattığı "Yeniden Asya Girişimi"nin bir slogan olmadığını yazan Hint basını "Türkiye'nin Güney Asya'da büyüyen varlığı, Hindistan stratejik çevrelerinde büyük ölçüde ciddi incelemelerden kaçtı" ifadelerini kullandı.

Hint basını, Yeni Delhi hükümetini Türkiye'yi marjinal bir aktör olarak değil, bölgede uzun vadeli hedefleri olan ciddi bir jeopolitik oyuncu olarak görmeye çağırdı.

Türkiye'nin Asya ülkeleriyle derinleşen askeri bağlarının altı çizildi. KAAN'a işaret edildi. Savunma sanayi alanında imzalanan anlaşmalara vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Hindistan'ın kendi stratejik yörüngesi içinde gördüğü bölgelere yerleştiği kaydedildi.

Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" ile Hindistan'ı dışladığı hatta kara listeye aldığı iddia edildi.

Analiz yazısında, "Hindistan için Türkiye'nin savunma angajmanından dışlanması, Türkiye'nin Pakistan'la aynı çizgide olmasıyla birleşince, açık bir meydan okumayı işaret ediyor. Hindistan, Türkiye'yi ikincil bir tehdit olarak görmeyi bırakmalı ve kapsamlı bir stratejik yeniden değerlendirmeye başlamalıdır. Hindistan, Türkiye'nin genişleyen varlığını proaktif bir şekilde izlemezse, Doğu'dan değil, Batı ve Güney'den yeni bir kuşatma riskiyle karşı karşıya kalacak. Türkiye'nin Hindistan'ın çevresinde bölgesel bir güç olarak sessiz yükselişini kaçırmak uzun vadede çok daha pahalıya mal olabilir." ifadeleri yer aldı.

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