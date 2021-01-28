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Dünya

Korku dolu anlar! Kafasını kapan timsahtan çenesini ayırarak kurtuldu

Avustralya'nın kuzeyindeki Queensland eyaletinde bir kişi uğradığı timsah saldırısından, kafasını yakalayan hayvanın çenesini elleriyle ayırarak kurtuldu.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 17:05 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:05
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BBC’nin haberine göre, Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Placid Gölü'nde yüzen 44 yaşında adam, 1,5 ila 2 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bir timsahın saldırısına uğradı.

Yaklaşık 8 yıldır haftada üç kez gölde yüzdüğü belirtilen kişi, kafasını ısıran timsahın çenesini elleriyle açarak yem olmaktan kurtuldu.

Saldırıdan kurtulan kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, ardından da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, söz konusu kişinin ağır yara almadan hastaneye geldiğini belirterek, kafasında diş izleri görüldüğünü ifade etti.

Queensland Çevre Dairesinden, kuzey Queensland su yollarında timsah olabileceği belirtilerek, kano kullanılmaması ve balık tutarken nehir kenarlarından uzak durulması konusunda uyarı yapıldı.

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