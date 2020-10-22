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Dünya

Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi! Meksika'da köpek balığı turist kadınların dalış yaptığı kafese saldırdı

Meksika'da, Guadalupe Adası yakınlarında turist kadınların dalışı sırasında beyaz köpek balığı turistlerin olduğu metal kafese girmeye çalıştı. Korku dolu o anlar kameraya yansıdı. Görüntüde, kafese yaklaşan köpek balığının metal kafesi ısırdığı ve bir süre sonra kafesten uzaklaştığı görüldü.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 15:08
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İngiliz köpek balığı uzmanı Jim Partington, Meksika’daki Guadalupe Adası yakınlarında 3 kadın turiste kafesle dalış denemesi yaptırdı. Kadınlar kafesle daldığı sırada ismi ‘Bullet’ olduğu ifade edilen dev beyaz köpek balığı turistlerin olduğu metal kafese yaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan kadın turistler ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Görüntüde, kafese yaklaşan köpek balığının metal kafesi ısırdığı ve bir süre sonra kafesten uzaklaştığı görüldü. Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Jim Partington, kısa süreliğine panik yaşandığını ifade ederek, "Bullet adlı köpek balığı, metal kafese saldırmaya başladı. Ancak kimse yara almadı. Herhangi bir yem kullanmadık, köpekbalığı sadece meraklıydı” ifadelerini kullandı.

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