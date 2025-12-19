İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,817
  • EURO
    50,1933
  • ALTIN
    5959.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Korku filmlerini aratmayan facia! Sauna yangını sonları oldu
Dünya

Korku filmlerini aratmayan facia! Sauna yangını sonları oldu

Japonya'da bulunan bir saunada çıkan yangında mahsur kalan bir çift hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde sauna içinde bulunan acil durum butonunun yangın sırasında aktif olmadığı ve giriş kapısının kolunun hem içeriden hem de dışarıdan kopmuş olduğu belirlendi.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 10:55 - Güncelleme:
Korku filmlerini aratmayan facia! Sauna yangını sonları oldu
ABONE OL

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Minato semtinde bulunan Akasaka bölgesindeki bir özel saunada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Olay pazartesi günü öğlen saatlerinde "Sauna Tiger" isimli işletmede yaşanan olayda, saunaya gelen 37 yaşındaki Yoko Matsuda ve 36 yaşındaki Masanari Matsuda içerideyken yangın çıktı.

Saat 12.25 sıralarında binanın yangın alarmının devreye girmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sebebi henüz kesin olarak bilinmeyen yangın çok geçmeden kontrol altına alınırken, Matsuda çifti sauna içinde bilinçleri kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHMAL ŞÜPHESİ İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerde sauna içinde bulunan acil durum butonunun yangın sırasında aktif olmadığı ve giriş kapısının kolunun hem içeriden hem de dışarıdan kopmuş olduğu belirlendi. Binadaki yangın alarmı devreye girene dek çiftin içeride mahsur kaldığını değerlendiren polis, ihmal şüphesiyle detaylı soruşturma başlattı. Kazanın ardından geçici olarak faaliyetlerini askıya alan "Sauna Tiger" adlı işletme ise kamuoyundan özür dileyerek, "Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. Biz de yetkililerle tam işbirliği içindeyiz" açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.