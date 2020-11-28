DHA 28 Kasım 2020 Cumartesi 07:48 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 08:13

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı’nın eski üyesi Savvas Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında Karabağ’da uğradığı yenilgiye dikkat çekerek, “Karabağ’da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA’larının kurbanı olacağız” dedi.

Türk SİHA’larının her hedefi vurduğunu ifade eden Kalenderidis, “Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK SİHA'LARI KARABAĞ'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Azerbaycan, Türk SİHA'larının belirleyici rolünün de yardımıyla Karabağ'da Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğrattı.

ERMENİSTAN'DAN TÜRK SİHA'LARI İTİRAFI: RUSYA'DAN ALDIKLARIMIZ 4 GÜN DAYANABİLDİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi eski başkanı Hagopyan, 'Rus elektronik karşı önlem sistemleri Türkiye'den alınan Türk İHA/SİHA'ları karşısında 4 gün dayanabildi.' diye konuşmuştu.

Rusya'nın İzvestiya gazetesi de Türk İHA'ları için "Ermeni güçleri Türk İHA'lar karşısında çaresiz kaldı." diye yazmıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.