  • Korku sistemi kapattırdı! Katil İsrail kör fareye döndü
Korku sistemi kapattırdı! Katil İsrail kör fareye döndü

Soykırımcı İsrail ordusu köşeye sıkıştı. Sızıntı korkusuyla kuzeydeki roket takip sistemini kapatan İsrail askerlerinin, Hizbullah saldırıları karşısında çaresiz kaldığı, 'kör fare' gibi hareket ettikleri öne sürüldü.

METE ALİ MAVİŞ8 Mayıs 2026 Cuma 08:32
İsrail, hassas bilgilerin İran'a sızmasından endişe ederek roket saldırılarını takip eden 'Shual' sistemine kuzeydeki yerel makamların ve güvenlik görevlilerinin erişimini kesti. İsrail basınından Ynet sitesindeki haber göre, İç Cephe Komutanlığı, kuzeydeki yerel makamların ve yedek irtibat subaylarının, roketlerin düşmesi beklenen bölgeleri takip etmek için kullanılan sivil acil durum yönetim sistemine erişimini son dönemde devre dışı bıraktı.

'KARANLIKTA BIRAKILDIK'

Geçen hafta Hizbullah'ın saldırısı sırasında önceki olayların aksine bu kez karanlıkta bırakıldıklarını belirten kuzeydeki yetkililer, saldırının kapsamını, yönünü veya patlamaların birer müdahale mi yoksa açık alanlara düşen roketler mi olduğunu belirleyemediklerini ifade etti. Güvenlik kaynakları, Kiryat Shmona çevresine düşen mühimmat parçaları sırasında "kör fareler gibi hareket ettik" dedi. Başka bir yetkili de kararı "operasyonel körlük" olarak nitelendirdi.

İSRAİL'DE 'SAVAŞIN BİTMESİ FELAKET OLUR' KAYGISI

İsrail basını, ABD'nin savaşı sona erdirmek için İran'a önerdiği belirtilen mutabakat zaptının yürürlüğe girmesinin 'İsrail için felaket' olacağını yazdı. Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İran'a önerdiği anlaşmadan endişe duyduğu belirtildi. Söz konusu önerinin İran'ın balistik füze programını tamamen sonlandırmayacağı ve Tahran yönetimi üzerindeki ekonomik ambargoyu hafifleteceği öne sürüldü. Metnin İsrail'in 'savaş hedeflerini' karşılamaktan uzak olduğunu savunan yetkili, "ABD'nin önerisi İsrail için felaket olur. Bu yalnızca Ayetullahların yönetimini kalıcı hale getiren kötü bir anlaşma" diye konuştu.

