Korkulan oldu! ABD'de karşıt gruplar karşı karşıya geldi, ortalık savaş alanına döndü

ABD'de sokakları savaş alanına çeviren Black Lives Matter protestoları sırasında, polisin yanında olduğunu söyleyerek gösteriler düzenleyen Blue Lives Matter gösterileri sonunda karşı karşıya geldi.
New York şehrinde 2 gece üst üste karşı karşıya gelen gruplar arasında, adeta iç savaş çıktı.
Son olayda onlarca BLM protestocusu, Pazar günü yerel saatle 17:30'da Brooklyn Bay Ridge bölgesinde düzenlenen NYPD yanlısı grupla birbirine girdi. Çıkan olaylarda en az 2 gösterici gözaltına alındı, 2 kişi de yaralandı.
Bir Blue Lives Matter protestocusunun, bir kadını vurup yere ittikten sonra gözaltına alındığı bildirildi.
POLİSİ YERE YATIRIP DÖVDÜLER
Hafta sonu New York'ta birden fazla noktada şiddet içerikli protestolar yapıldı.
Gelen görüntülerden birinde, bir göstericinin bir NYPD memuruyla yaşadığı arbede sonrasında, memuru devirip darp edildiği görülüyor.
star.com.tr