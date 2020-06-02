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Dünya

Korkunç anlar! Ceylanı kurtarmaya çalışırken dev yılan böyle saldırdı

Yılanın dolayarak boğmaya çalıştığı ceylanı kurtarmaya çalışan adam, yılanın saldırısına uğradı. Mücadeleyi ceylan ve kurtarıcısı adam kazanırken, dev yılan uzaklaşarak gözden kayboldu.

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star.com.tr02 Haziran 2020 Salı 18:06 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 18:10
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Vahşi yaşamda av ve avcılar arasındaki mücadele, insanlar için acımasız görünebilir. Doğada her an yaşanan bu kovalamaca, bu kez bir insanın müdahalesine neden oldu. Yol kenarında, dev bir yılanın yemeye hazırlandığı ceylan, yoldan geçen bir adam tarafından kurtarıldı.

Hindistan'daki Jim Corbett Milli Parkı'nda çekilen görüntülerde, yolun kenarında bir yılanın yakaladığı ceylanı boğmaya çalıştığını görüyor.

Arabasını durduran adam, bir ağaç dalıyla ceylanı yılandan kurtarma operasyonuna başlıyor.

Avını yemeyi bekleyen yılanın ağaç dalıyla kendisini rahatsız ederek kaçırmaya çalışan adama saldırması, korkutucu görüntülere neden oldu.

Görüntülerde ilk saldırıyla geri çekilen adam, ceylanı kurtarmaktan vazgeçmiyor ve ağaç dalıyla yılana vurmaya başlıyor.

Bir süre sonra pes eden yılan, ceylanı bırakarak uzaklaşıp otların arasında kayboluyor.

star.com.tr

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