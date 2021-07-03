Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi! Çok sayıda kişiden haber alınamıyor

star.com.tr 3 Temmuz 2021 Cumartesi 10:04 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 10:05

Japonya'daki şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan, saniye saniye görüntülendi. yetkililer 19 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. O korku dolu anlar, kaydedildi.

Hafta başından itibaren devam şiddetli yağış, Japonya'nın Pasifik kıyısı boyunca etkisini sürdürüyor.

Uzmanlar, vadiler ve dağlar ülkesinin alçak bölgelerde olası toprak kaymaları, yükselen nehirler ve sel konusunda, toprağın gevşediği ve heyelan riskinin arttığı yönünde uyarılarda uyarılarda bulundu.

Yetkililerin açıklmasını takiben, Tokyo'nun batısındaki Atami kasabası, dev bir heyelanın kurbanı oldu.

Yetkililer, Cumartesi günü şiddetli yağmurların ardından Atami'de toprak, su ve enkaz taşıyan devasa bir heyelan sonrası, 19 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Shizuoka Vilayet Sözcüsü Takamichi Sugiyama, kaplıcalarıyla ünlü Atami'de, heyelan sonrası onlarca evin toprak ve enkaza gömüldüğünü açıkladı.

Ulusal yayın organı NHK, kayıp insan sayısını 20 olarak duyurmuştu, ancak Sugiyama, şu ana kadar en az 19 kişinin kayıp olduğunu doğruladıklarını, ancak sayının artabileceğini söyledi.

Sugiyama açıklamasında, bölgede şiddetli yağmurun sürdüğünü, itfaiye ve polisin yanı sıra, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin de kurtarma operasyonlarına destek vereceğini açıkladı.

Yetkililer, heyelanların birkaç kez, yaklaşık bir araba süratinde çarptığı belirtti. Kaydedilen bazı görüntülerde güçlü ve hızlı heyelanın, dağın yamacından aşağıdaki kasabaya doğru nasıl ilerlediği görülüyor.

Atami, Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre güneybatısında, Shizuoka vilayetinde bir sahil beldesidir. Toprak kaymasının vurduğu İzusan bölgesinde kaplıcalar, yerleşim alanları, alışveriş caddeleri yer alıyor.

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