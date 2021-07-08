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Dünya

Korkunç gerçeği açıkladı: Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıkladı.

AA8 Temmuz 2021 Perşembe 22:43 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 22:43
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Son günlerde vaka sayılarında yaşanan tehlikeli artışın ardından Bakanlık Sözcüsü Nisaf bin Alya, Mosaique Radyosu'na açıklamada bulundu.

Hastanelerde hastalar için oksijen ve yatak temin etmekte sıkıntı çektiklerini kaydeden Bin Alya, "Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür." dedi.

Pandemiyle birlikte iş yükü artan sağlık çalışanlarının yorulduğunu belirten Bin Alya, "Gemi batmak üzere." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede şu ana kadar 15 bin 735 kişi hayatını kaybetti, 464 bin 914 kişi hastalığa yakalandı, 372 bin 985 kişi de iyileşti.

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