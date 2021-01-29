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Dünya

Korkunç gerçeği gözler önüne serdi... DEAŞ'tan daha fazla zarar verdiler

Terör örgütü PKK, Irak'ta yaşayan gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor. Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Yezidi genç sayısının DEAŞ'ın kaçırdıklarından daha fazla olduğunu söyledi.

AA29 Ocak 2021 Cuma 14:42 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 14:42
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Kaçak, yerel basına yaptığı açıklamada, “PKK, Sincar’dan ve Suriye’deki Hol Kamp’ından erkek ve kadın genç Yezidileri kaçırdı. Bunlar, Kandil gibi yerlere götürüldü.” dedi.

PKK terörünün kaçırdığı Yezidilerin sayısı hakkında net veriler olmadığını dile getiren Kaçak, “PKK’nın kaçırdığı Yezidilerin sayısı DEAŞ’ın 2014’te Sincar’dan kaçırdığı Yezidi genç sayısını geçiyor.” ifadesini kullandı.

Irak’ta Yezidiler 2014 yılında Musul’a bağlı Sincar’da DEAŞ terör örgütü tarafından öldürme ve kaçırılma eylemine maruz kalmıştı.

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