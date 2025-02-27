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Dünya

Korkunç gerçek! Cenaze törenini kana bulayacaklardı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 23 Şubat'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen cenaze törenine saldırı yapmayı değerlendirdiklerini kaydetti.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
Korkunç gerçek! Cenaze törenini kana bulayacaklardı
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İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, Halevi'nin askeri öğrencilere yaptığı bir konuşmanın görüntülerini yayımladı.

Halevi, konuşmasında "Nasrallah'ın cenazesine katılanların bir kısmının ölmesiyle sonuçlanacak" bir hava saldırısı düzenlemeyi düşündüklerine işaret etti.

Cenaze töreni düzenlendiği gün arabasında "özel bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirten Halevi, görüşmenin Nasrallah'ın cenazesi hakkında olduğunu ve bu kararı değerlendirdiklerini söyledi.

Konuşma yaptığı askeri öğrencilerden görüşmenin içeriğini tahmin etmelerini isteyen Halevi, öğrencilerden "cenazeye saldırı" cevabını almasının ardından "Anlıyorsunuz, kim destekler?" ifadesini kullandı.

Bu durumun "İsrail ordusunun kararlarının ciddiyetini" gösterdiğini savunan Halevi, Nasrallah'ın cenaze töreninde İsrail savaş uçaklarının Beyrut semalarında uçtuğunu hatırlattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 23 Şubat'ta bir stadyumda yoğun katılımla Nasrallah ve o dönem halefi olarak değerlendirilen Haşim Safiyyuddin için cenaze töreni düzenlenmişti.

Hizbullah lideri Nasrallah 27 Eylül 2024'te Dahiye'ye İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda, Nasrallah'tan sonra Hizbullah Genel Sekreteri olması beklenen Haşim Safiyyuddin de 3 Ekim 2024'te İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti.

27 Eylül 2024'te öldürülen Nasrallah ve halefi Safiyuddin için cenaze töreni

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreninde alçak uçuş

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