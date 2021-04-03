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Dünya

Korkunç halde ölü bulundular! Kurşunlanmış ve uzuvları kesilmiş...

Meksika'da ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde 8 ceset bulundu. Cesetlerin kurşunlandığı ve uzuvlarının kesilmiş olduğu belirtildi.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 11:00
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Yerel basındaki haberlere göre, 8 erkek cesedinin Aguililla kasabası yakınında, kurşunlanmış ve uzuvları kesilmiş halde bulunduğu belirtildi.

Eyalet savcılığı, cesetlere kimlik tespiti ve otopsi yapılacağını, cinayetlerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Uyuşturucu kartelleri arasındaki güç mücadelesinin yaşandığı eyalette son zamanlarda toplu katliamlara sık rastlanıyor.

Meksika Federal Güvenlik Birimi, dün yaptığı açıklamada ülkede ocak ayında 2 bin 379, şubatta 2 bin 206 ve martta 2 bin 444 cinayet işlendiğini duyurmuştu. Guanajuato, Michoacan, Baja California, Chihuahua ve Veracruz eyaletleri en çok cinayetin işlendiği bölgeler olmuştu.

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