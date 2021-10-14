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Dünya

Korkunç olay: Annesi tarafından gömülen bebek kurtarıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin East Cape eyaletinde annesi tarafından canlı olarak mezara gömülen bebeğin, bulunduğu yerden kurtarıldığı bildirildi.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 23:59 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 23:59
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News24'ün haberinde, East Cape kırsalındaki Tsomo kasabasının Xholabe bölgesinde, annesi tarafından bavul içinde evin bahçesine gömüldüğü belirtilen yenidoğan kız çocuğunun, saatler sonra polisler tarafından canlı bulunduğu belirtildi.

Yeni doğum yapan 34 yaşındaki kadının bebeğinin yanında olmamasından şüphelenen bölge şefinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, kadının evinin bahçesinde yeni kazılmış mezar buldu.

Bölgede kazı yapan polis memurları, battaniyelere sarılmış bir bavulun içinde toprağa gömülen bebeğin canlı olduğunu fark etti.

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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