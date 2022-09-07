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Dünya

Korkunç olay: Barda çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'daki bir karaoke barda çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 19:30 - Güncelleme:
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Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Ho Chi Minh şehrinin 25 kilometre uzağında bulunan Thuan An kentindeki üç katlı karaoke salonunun ikinci katında yangın çıktı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilisi, yangında 17'si erkek, 15'i kadın 32 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, binanın içi ahşap malzemelerle yapıldığından alevlerin kısa sürede yayıldığını ve yoğun dumanın çalışanlar ile müşterilerin tahliyesini zorlaştırdığını bildirdi.

Alevlerden kaçmak isteyenlerin, binanın ikinci katından atladığı bilgisi paylaşıldı.

İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kaçağından çıkmış olabileceği kaydedildi.

Binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü de aktarıldı.

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