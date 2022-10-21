Korkunç olay! Bir film sahnesi değil: Sokakları timsah ve köpekbalıkları bastı

İskoç bir çift, Eylül ayı sonlarında Ian Kasırgası eyaleti kasıp kavurduğunda sokakları dolduran timsahları ve köpekbalıklarını gördükten sonra çocuklarıyla Florida'daki evlerinden kaçtı.



49 yaşındaki Thomas Smart eşi Abby ve iki kızıyla felaketten kaçarken sokaklarda gördükleriyle tekrar dehşete kapıldı. Çift, Cape Coral mahallelerinin sokaklarında suda yüzen timsahları ve araba yollarındaki timsahları gördü.

"SOKAKLARDA YÜZEN KÖPEKBALIKLARI VARDI"

Thomas, "Arabaya binecektik ama sokaklarda yüzen köpekbalıkları ve insanların araba yollarında oldukları için toprak bulmaya çalışan timsahlar vardı. Zamanında çıktık ama iletişim koptuğu için eşimin ailesiyle iletişime geçemedik. Aileler Facebook'ta insanlardan yardım istiyor, ancak yapılabilecek çok az şey var." dedi.

IRMA KASIRGASINDAN DAHA BETERDİ

Eşi Abby ise "İçinden geçtiğim ilk kasırga Irma'ydı ve tüm eyaleti kapsadığı için kaçacak hiçbir yer yoktu, ancak onunla birlikte gelen devasa fırtına dalgası ve fırtınanın ne kadar yavaş hareket etmesi nedeniyle Ian'dan gelen hasar çok daha büyük. 150 mil hızla rüzgar ve sel, bir savaş bölgesi. Haritadan silinen koskoca topluluklar var. Köprüler çöktü ve yollar sular altında kaldı. Bu bir hasarı onarma meselesi değil, tamamen yeniden inşa etmekle ilgili olacak." şeklinde konuştu.

ŞEHİRDE GÜNLERDİR ELEKTRİK YOK

Elektrik kesintilerinin ardından şu anda her ikisi de "şebeke dışı" olduğu için, en kötü etkilenen iki bölge olan Charlotte ve Lee İlçelerinden 700'den fazla kişi kurtarıldı. Fırtına Kuzey ve Güney Carolina'ya doğru ilerlerken büyük bir arama ve kurtarma operasyonu devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Benzer bir olay Orlando sel suları timsahından önce meydana geldi. 28 Eylül'de, Florida, Fort Myers'da bir sakin, Ian Kasırgası Sunshine State'e indiğinde, mahalledeki su basmış bir sokakta yüzen bariz bir köpekbalığının videosunu çektiğinde bir hikaye sosyal medyada viral oldu.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), insanları dikkatli olmaları ve uzak durmaları konusunda uyaran bir bildiri yayınlarken, sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler, ölümcül hayvanların çeşitli manzaralarını gösteriyor. Örgüt ayrıca, eyaletin 67 ilçesinde yaklaşık 1.3 milyon timsahtan oluşan ve onları destekleyebilecek tüm vahşi alanlarında yaşayan sağlıklı ve istikrarlı bir timsah popülasyonuna sahip olduğu uyarısında bulundu. Yaban hayatı uzmanları, ölümcül timsah saldırılarının nadir olduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida yetkililerinin henüz kaç kişinin öldüğünü bilmediği için Ian kasırgasının eyalet tarihindeki en ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Star Gazetesi