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Dünya

Korkunç rakam! 85 binin üzerinde kişi ortadan kayboldu

Meksika'da 2006'dan itibaren 85 binin üzerinde kişinin ortadan kaybolduğu bildirildi.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 21:44
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Meksika Dışişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları ve Çok Taraflı İlişkiler Departmanından Alejandro Encinas, yaptığı açıklamada, şu ana kadar en fazla sayıda cesedin Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato ve Sonora eyaletlerinde bulunduğunu belirtti.

2006'nın başından 7 Nisan'a kadarki süreci konu alan ve hükümet tarafından hazırlanan raporda 85 bin 6 kişinin ortadan kaybolduğunu aktaran Encinas, ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle gizli mezarların bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkede, sık sık uyuşturucu çetelerinin rakip kartellerden veya halktan kaçırıp öldürdükleri kişilerin cesetlerini gömdükleri gizli mezarlar bulunduğu biliniyor.

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