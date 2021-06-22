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Dünya

Korkunç rakam: Bir ay içerisinde 2 bin 963 cinayet işlendi

Meksika'da mayıs ayında 2 bin 963 cinayet işlendiği bildirildi.

AA22 Haziran 2021 Salı 00:35 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 00:35
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Güvenlik ve Vatandaşı Koruma Bakanlığının hazırladığı raporda, ülkede mayıs ayında 2 bin 963 cinayet işlendiği ifade edilerek cinayet sayısının bir önceki aya göre yüzde 3,57 arttığı belirtildi.

Mayıs ayının ayrıca son 6 yılın en kanlı 10 ayından biri olduğu vurgulandı.

Raporda, nisanda 2 bin 861, martta 2 bin 444 cinayet işlendiği kaydedildi.

Guanajuato, Michoacan, Baja Colifornia, Chihuahua ve Veracruz eyaletleri, en çok cinayetin işlendiği yerler oldu.

Ülkede 2020'de toplam 34 bin 554, 2019'da ise 34 bin 682 kişi cinayete kurban gitmişti.

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