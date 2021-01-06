Korkunç tablo! O ülkede morglarda yer kalmadı

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:27 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:27

Güney Afrika Ulusal Cenaze Defin Memurları Derneği Başkanı Muzi Hlengwa, devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan kaynaklanan can kayıpları nedeniyle cesetleri koyacak yer bulmakta güçlük çekildiğini belirtti.

"Daha önce böyle bir durumla hiçbir zaman karşılaşmamıştık." diyen Hlengwa, cenaze memurlarının yoğun baskı altında çalıştığını ve sıklıkla Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

Hlengwa, mezarlıklarla yer bulunamadığı için defin işlemlerin geciktiğini hatta gece yapıldığını anlatarak tabut tedarikinde dahi zorlandıklarını ifade etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

