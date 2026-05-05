  Korkunç virüs yolcu gemisini sardı! Uluslararası müdahale başlatıldı
Dünya

Korkunç virüs yolcu gemisini sardı! Uluslararası müdahale başlatıldı

Arjantin'den Cabo Verde'ye giden bir yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüne neden olan 7 hantavirüs vakasının tespit edildiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, virüsün küresel riskinin düşük olduğunu ancak durumun uluslararası koordinasyonla yakından takip edildiğini bildirdi.

AA5 Mayıs 2026 Salı 10:55
Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"4 Mayıs itibarıyla geminin yola çıktığı 1 Nisan'dan bu yana, 3 ölüm de dahil 7 hantavirüs vakası (2 doğrulanmış ve 5 şüpheli) belirlendi." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, mevcut bilgilere dayanarak, DSÖ'nün bu virüsün küresel nüfus için riski düşük olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün durumu izlemeye ve güncellemeye devam edeceğini belirtti.

DSÖ'nün, gemideki yolcuları ve mürettebatı desteklemek için ilgili ülkeler ve geminin işletmecisiyle birlikte çalıştığını aktaran Ghebreyesus, "Koordineli uluslararası müdahale, derinlemesine soruşturmaları, vaka izolasyonunu ve bakımını, tıbbi tahliyeyi ve laboratuvar incelemelerini içeriyor." ifadelerini kullandı.

DSÖ, dün hantavirüsten etkilenen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "(Enfekte olanlardan) Biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor. Daha detaylı araştırmalar, ek laboratuvar testleri ve epidemiyolojik incelemeler dahil devam ediyor. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanmaktadır. Virüsün genom dizileme çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

- HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

